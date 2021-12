Papa Francesco a Cipro, l'incontro con l'arcivescovo ortodosso Chrysostomos II

Questa mattina, lasciata la Nunziatura Apostolica di Nicosia, papa Francesco si è trasferito in auto all'Arcivescovado Ortodosso di Cipro per la visita di cortesia all'arcivescovo Chrysostomos II. Al suo arrivo, alle 8.30 (7.30 ora di Roma), il Papa è accolto all'ingresso principale del Palazzo Arcivescovile da un rappresentante del Santo Sinodo. All'entrata l'arcivescovo di Cipro, Chrysostomos II, dà il benvenuto al Pontefice. Dopo la presentazione delle rispettive Delegazioni e l'incontro in privato, e dopo aver firmato il Libro d'Onore, papa Francesco si reca nella Cattedrale ortodossa per incontrare il Santo Sinodo.