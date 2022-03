Papa: «Bambini in Ucraina vittime della superbia degli adulti»

Il Papa prega per i bambini e i ragazzi che stanno soffrendo in Ucraina per la guerra: «Signore, guarda i bambini e proteggili. Sono vittime della superbia degli adulti». Prima dell'Udienza Generale, Papa Francesco si è recato nella Basilica vaticana per salutare gli studenti della Scuola «La Zolla» di Milano.E ha dedicato una preghiera ai bambini in Ucraina: «Pensiamo ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che sono in guerra e in Ucraina stanno soffrendo - ha detto Bergoglio a braccio -. Hanno 6, 7, 10, 14 anni come voi, voi avete un futuro, una sicurezza sociale. Invece questi piccoli devono fuggire dalle bombe, stanno soffrendo con il freddo che fa».Da qui l'invito agli studenti a pensare e pregare per questi ragazzi che «soffrono a tremila chilometri da qui».