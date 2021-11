«Alzare lo sguardo da terra, verso l'alto, non per fuggire, no, per vincere la tentazione di rimanere stesi sui pavimenti delle nostre paure - questo è il pericolo -, non rimanere rinchiusi nei nostri pensieri a piangerci addosso». È l'invito rivolto da papa Francesco ai giovani nella messa celebrata nella Basilica di San Pietro nella solennità di Cristo Re, 36/a Giornata Mondiale della Gioventù celebrata a livello diocesano.