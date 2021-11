Il Papa chiede che «ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. E' tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. E' tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità creando posti di lavoro». Così il Pontefice nel discorso nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi