«Quando i tre Re magi arrivarono da Gesù non si scandalizzarono, non rimasero delusi. Si prostrarono e lo adorarono. Erano sapienti ricchi e colti venuti da lontano che si chinarono a terra per adorare un bambino. Sorprende un gesto tanto umile» così Papa Francesco durante l'Angelus dell'Epifania in Piazza San Pietro.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it