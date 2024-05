25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio: il Santo di Pietrelcina

Oggi, 25 maggio, si celebra l'anniversario della nascita di Padre Pio , al secolo Francesco Forgione, nato nel 1887 a Pietrelcina, una piccola località della campagna beneventana. Padre Pio è una figura di grande rilevanza spirituale e religiosa, venerata in tutto il mondo per la sua santità e i suoi miracoli. Nato in una famiglia umile, Francesco Forgione dedicò la sua vita alla fede e al servizio degli altri, diventando uno dei santi più amati e venerati della Chiesa Cattolica. Le celebrazioni per l'anniversario della sua nascita sono un'occasione per riflettere sul suo operato e sul suo impatto spirituale, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Padre Pio, Pietrelcina celebra l'anniversario della nascita del Santo