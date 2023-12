Vanessa Ballan, lo choc di amiche e colleghe: «Una bravissima ragazza. Abbiamo ancora la ferita aperta per Giulia Cecchettin»

Le amiche e la collega di Vanessa Ballan, uccisa a coltellate a 26 anni sono sotto choc. La collega Sephora Longo e la conoscente Ines Pagnon parlano di una giovane donna tranquilla in attesa del secondo figlio, era infatti al terzo mese di gravidanza. Conoscevano lei e anche il marito Nicola Scapinello. «Non riesco a capacitarmi di quanto successo - spiega Ines Pagnon - quando ho appreso la notizia al momento ho pensato ad un ladro o ad una rapina.

Ora invece non abbiamo le coordinate per posizionare questo evento in una logica. Vanessa, ma anche il marito sono due brave persone. Abbiamo ancora la ferita aperta per Giulia Cecchettin ed ora c'è questa nuova tragedia».