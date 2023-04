(LaPresse) E' avvenuto a quota 2350 metri il ritrovamento dei corpi dei due scialpinisti dispersi in Val d'Aosta, in Valtournenche. Il soccorso alpino era alla ricerca dei due dispersi, trovati morti, da sabato. Le immagini delle ricerche nella mattinata di domenica e della valanga vista dall'alto.

