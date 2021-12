«Quattro milioni e 300mila bambini sono stati vaccinati negli Stati Uniti, che è una platea superiore a quella dei bimbi che potenzialmente dovrebbero essere vaccinati da noi dai 5 agli 11 anni. C’è una società scientifica, non solo di pediatria italiana ma quella statunitense, che non ha segnalato nessun caso di reazione avversa grave in questi bambini». Così Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts, ospite di ‘Sky TG24 Live In Courmayeur’.