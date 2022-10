(Agenzia Vista) Iran, 26 ottobre 2022 Le immagini delle persone in cammino per rendere omaggio alla 22enne Mahsa Amini, morta dopo essere stata arrestata perché non indossava correttamente il velo. In migliaia hanno raggiunto a piedi la sua città, Saqqez. / Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Iran, polizia spara sui manifestanti che ricordano Mahsa Amini dopo 40 giorni dalla morte