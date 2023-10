Ultima Generazione: blitz in centro a Torino

(LaPresse) Protesta degli ambientalisti di Ultima Generazione a Torino. Nudi hanno bloccato il ponte di Piazza Vittorio Veneto pper chiedere che venga restituito un fondo riparazioni di 20 miliardi per ripianare i danni ai cittadini per l'emergenza climatica. "Non è giusto che siano i cittadini a pagare", dicono gli attivisti.