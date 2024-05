Ue, Bonetti: Errore grave non ratificare il Mes, pagato con Patto di Stabilità

EMBED





"Giorgia Meloni sulla politica estera, almeno nella prima fase, è stata totalmente in continuità con la politica di Mario Draghi. Pensiamo al sostegno all'Ucraina. Poi però c'è la non credibilità dei suoi alleati interni, come Salvini". Lo dice la vicepresidente di Azione, Elena Bonetti, candidata alle prossime elezioni europee, ai microfoni del #GeaTalk. Proseguendo nel ragionamento sulla premier, aggiunge: "Ha fatto degli errori, penso gravi, come quello di non aver ratificato il Mes, oltre a non aver preso quello sanitario. L'Italia, col diritto di veto, ha impedito in qualche modo di ratificare uno strumento di tenuta finanziaria a livello europeo: è chiaro che questo poi lo abbiamo pagato nella trattativa sul Patto di stabilità, dove evidentemente siamo arrivati più deboli".