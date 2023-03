Ucraina, il leader Zelensky incontra l'attore Orlando Bloom: ecco cosa si sono detti

L'attore Orlando Bloom ha visitato l'Ucraina il come ambasciatore di buona volontà dell'Unicef ed è stato ricevuto dal presidente Volodymyr Zelensky a Kiev. «Il coraggio del popolo ucraino e il messaggio che lei dà sono un'ispirazione», ha detto Bloom che ha trascorso del tempo presso lo Spilno Children's Center di Kiev, sostenuto dall'Unicef.Il progetto Spilno gestisce oltre 180 centri in tutto il paese, offrendo sostegno a bambini e famiglie sfollati interni, famiglie a basso reddito, famiglie con bambini con disabilità e persone colpite da violenza domestica, tra gli altri gruppi vulnerabili.

«Ho incontrato l'ambasciatore di buona volontà dell'Unicef Orlando Bloom e il team dell'Unicef, un'organizzazione impegnata nel sostegno umanitario e nella protezione dei bambini... Abbiamo discusso la questione della ricostruzione del nostro Paese, delle nostre infrastrutture scolastiche. Apprezzo questo aiuto. Abbiamo concordato che i nostri team dovranno lavorare su diverse questioni»: lo ha reso noto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta Ukrinform.

Secondo il Presidente, questi temi includono il ritorno dei bambini ucraini deportati in Russia, la creazione di rifugi antiatomici negli istituti scolastici e il supporto tecnico per l'apprendimento a distanza nelle aree in cui è impossibile studiare offline a causa della guerra. L'attore britannico aveva scritto ieri su Instagram, al suo arrivo a Kiev, che i «bambini in Ucraina hanno bisogno di riavere la loro infanzia».