Ucraina, Biden: «Risponderemo ad attacchi chimici russi»

«Se la Russia userà armi chimiche in Ucraina risponderemo». Lo ha assicurato Joe Biden in una conferenza stampa a Bruxelles dopo il vertice del G7 e della Nato. Il presidente americano ha poi annunciato nuove sanzioni contro la Russia: «Stiamo annunciando anche nuove sanzioni contro più di 400 individui ed enti russi, colpiti in allineamento e in coordinamento con l'Ue», si tratta di «più di 300 membri della Duma, di oligarchi e aziende di difesa russe». Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it