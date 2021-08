Arriva su TV8 “Game of Talents” con Alessandro Borghese, Mara Maionchi e Frank Matano i capisquadra

Mentre l’estate volge al termine, si lavora alacremente per la messa a punto della programmazione tv dell’autunno. L’ultima notizia ufficiale arriva da Sky che annuncia per il canale in chiaro TV8 il debutto di ‘Game of Talents’. Il nuovo show prodotto da Fremantle vedrà alla guida dell’adattamento italiano Alessandro Borghese, volto amatissimo della rete. Lo chef fa, quindi, doppietta, dal momento che sarà alla conduzione anche del preserale ‘Piatto Ricco’, al via a settembre. ‘Game of Talents’ sarà in onda in prima serata e promette una dinamica fatta di tensione e divertimento grazie al gioco a squadre. Due i team che in ogni puntata si sfidano capitanati rispettivamente da Mara Maionchi e Frank Matano. Già seduti insieme al tavolo di ‘Italia’s Got Talent’, i due capisquadra hanno il compito di sostenere i concorrenti di volta in volta in sfida. Music: “Perception” from Bensound.com

