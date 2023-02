Turchia, applausi all'aeroporto di Hatay per il team della Protezione Civile che rientra in Italia. «È il riconoscimento più bello»

Un lungo applauso all'aeroporto di Hatay, in Turchia, ha accolto il team italiano della Protezione Civile che rientra dalle zone del terremoto. «È il riconoscimento più bello», scrive in un tweet il Dipartimento. I soccorritori, composti da USAR e personale del Dipartimento della Protezione Civile hanno operato nelle zone dove ha colpito il terremoto fin dai primi giorni.

Angelo Zen, trovato senza vita il corpo dell'italiano disperso dopo il terremoto in Turchia. Bilancio di oltre 40mila vittime

Le squadre USAR (Urban Search and Rescue – ricerca e soccorso in ambito urbano) dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario e i funzionari del Dipartimento della Protezione Civile, stanno operando su due diversi scenari nei pressi di Antiochia, in raccordo con le autorità locali e gli altri soccorritori internazionali. Le squadre italiane sono già riuscite a trarre in salvo due persone, realizzando interventi estremamente complicati anche a causa delle numerose scosse di assestamento.