Trump: «Se non vengo eletto sarà bagno di sangue per gli Usa»

EMBED





(Agenzia Vista) Ohio, 17 marzo 2024 "Se non vengo eletto sarà un bagno di sangue per tutti. Questo sarà il minimo. Sarà un bagno di sangue per il Paese", le parole di Donald Trump durante un comizio in Ohio. / Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev