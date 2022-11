Midterm, Trump ai cittadini alle urne: «Restate in fila, vogliono impedirvi di votare»

(Agenzia Vista) Usa, 08 novembre 2022 "Voglio fare un appello ai cittadini in fila alle urne: Restate in fila, so che stanno succedendo delle cose strane, mi rivolgo in particolare ai cittadini dell'Ariziona, stanno succedendo cose brutte ai seggi, perciò vi dico di restare ad aspettare, perché vogliono farvi desistere e non permettervi di votare. so che alcuni stanchi di aspettare se ne sono andati, non lo fate, restate in fila". Questo l'appello dell'ex Presidente Usa, Donald Trump, pubblicato sui social dai suoi collaboratori. Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it