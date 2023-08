Tromba d'aria in mare: paura a Francavilla

EMBED





Il maltempo ha scatenato questo pomeriggio un tromba d'aria in mare che ha creato un po' di paura a Francavilla al mare, litorale in provincia di Chieti. In spiaggia, visto il cattivo tempo, non c'era questa nessuno. Preoccupati gli operatori balneari per le strutture degli chalet