Roma, piove in Tribunale: e l'aula di piazzale Clodio si trasforma in piscina

di Andrea Noci

Al peggio non c’è mai fine. Al degrado nemmeno. A causa di una tubatura rotta, oggi l’aula 3 del Tribunale monocratico di Roma si è trasformata in un’enorme piscina. Un lago al posto del pavimento, soffitto sfondato e oggetti come sedie, stampanti o fascicoli completamente inzuppati d’acqua. Questo è lo stato in cui versa una delle aule della città giudiziaria di Piazzale Clodio. L’aula era inutilizzata da almeno una settimana e i processi previsti in quella sede, spostati in una delle sezioni dell’edificio A.

Che sia stata chiusa proprio per problemi infrastrutturali legati alle tubature? A scoprire l’allagamento una cancelliera, passata di lì per prendere alcuni fascicoli. Non è solo l’aula 3 ad avere problemi con le tubature. In tutti gli edifici di Piazzale Clodio ci sono macchie sui muri create da muffa o infiltrazioni. Già all'ingresso, per esempio, l’acqua che gocciola dall’alto ha creato una grossa macchia scura sul pavimento.