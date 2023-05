Trapianto a cuore fermo, Gerosa: «Pensavano fosse impossibile ma ci abbiamo creduto»

È andato a buon fine il primo trapianto da donatore a cuore fermo controllato mai realizzato in Italia. E' successo a Padova grazie all'equipe dell'Azienda-Ospedale della città. "Questo risultato apre alla possibilità di incrementare del 30% il numero di organi disponibili per i pazienti in attesa", ha detto ai giornalisti Gino Gerosa, il cardiochirurgo che, assieme a un team di specialisti, ha realizzato il primo trapianto eseguito con un organo che aveva cessato ogni attività da 20 minuti. «Il paziente ha un decorso post operatorio regolare e il cuore funziona molto molto bene», ha assicurato Gerosa. L'operazione è stata effettuata lo scorso 11 maggio, su un uomo cardiopatico di 46 anni.

(LaPresse)