Trame di luce, la mostra multisensoriale immersiva all’Orto Botanico di Roma​

Trame di Luce , il festival internaz ionale di “ light art ” a Roma che, fino al prossimo 7 gennaio, incanta i visitatori con le sue speciali luminarie che donano magia al l’Orto Botanico e , all’ingresso del percorso, il giardino dell’Accademia Nazionale dei Lincei . In questo momento dell’anno , partecipando all’evento del colosso internazionale dell ’ intrattenimento IMG e prodotto e curato in Italia da Be.it Events, si respir a a pieno l’atmosfera delle f est ività , grazie al le installaz io ni luminose musicate con note che ricordano le sonorità classi che natalizie. A nche l’area ristoro “ Luci di Gusto ” si anima con il “corner” che propone un fresco cocktail St. Germain Hugo o de l vin brûlé, ideali da consumare prima, dopo o durante la scenografica e fatata passeggiata alla scoperta delle opere luminose protagoniste della mostra emozionale, per poi viziarsi e rilassarsi con gustose prelibatezze dei truck di street food . Postazioni che offrono un alternarsi di leccornie dolci e salate, p er viv er e in modo conviviale l’atmosfera fiabesca e assaggiare i sapor i del gioioso momento dell’ Avvento . Creazioni d’effetto decorano di meraviglia l’ Orto Botanico ai piedi del Gianicolo , cui si aggiungono i suggestivi e sensazionali spazi dei Giardini di Palazzo Corsini , dove non mancano tappe obbligate per speciali foto - r icordo a tema . Continua , sempre fino al 7 gennaio 2024, l’atmosfera magica e colorata di “Trame di Luce” anche al Nord, tra i viali d egli storici Giardini della Villa Reale di Monza, a due pas si da Milano, comodamente raggiungibile in treno o autonomamente in macchina, grazie alla possibilità di usufruire del parcheggio. Ma non è tutto. Trame di Luce e AIRC hanno creato “ Natale con AIRC ” , il bi glietto di ingresso dedicato a chi, goden dosi il percorso, sceglie anche di supportare concretamente i ricercatori impegnati a trovare cure sempre più efficaci contro tutte le forme di tumori pediatrici, per dare una speranza di una cura ai bambini malati di cancro.​