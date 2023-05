Scontro senza esclusione di colpi tra la famiglia Blasi e Totti: messa in mora la scuola di calcio

Non si placano gli scontri tra la famiglia di Ilary Blasi Francesco Totti , a seguito del divorzio: in queste ore è infatti emerso un nuovo capitolo, riguardante la scuola di calcio dell'ex calciatore. Silvia Blasi, sorella della conduttrice televisiva, avrebbe infatti posto in mora la scuola calcio di Francesco Totti, il quale a sua volta ha inviato una lettera di sfratto alla famiglia Blasi per la gestione del centro sportivo Longarina, che ospita anche la Totti Soccer School. L'Asd di Silvia avrebbe fatto causa per un debito di 50mila euro. La controversia è in corso e sembra senza esclusione di colpi. Il centro sportivo è stato acquisito da Totti nel 2003 ed è stato gradualmente gestito dalla famiglia di Ilary Blasi. Quando Totti ha chiesto di riprendere il controllo del complesso, Ilary avrebbe rifiutato di restituirlo completamente, scatenando il contenzioso. Ora la questione dovrà essere risolta per vie legali. Foto: Kikapress Music: Korben