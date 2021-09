(Agenzia Vista) Roma, 4 settembre 2021 Incendio divampa sulla copertura di un palazzo in piazza Carlo Felice: per tutta la notte è proseguito l'intervento dei Vigili del Fuoco con rinforzi giunti anche dai comandi di Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli. In corso le operazioni di bonifica. / Twitter Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev