Tiziana Rocca: "Sognare l'impossibile: con DiCaprio e De Niro ci sono riuscita"

Tiziana Rocca è la principale organizzatrice di eventi glamour (ma anche istituzionali: in queste ore è impegnata con le esequie di Gina Lollobrigida) italiana e tra le più coinvolte nello showbiz mondiale. Affida ad un libro che è un vero e proprio manuale sulla voglia di farcela, i suoi consigli di pioniera (fino a qualche anno fa imprenditrici nel settore donne ce n'erano poche) della creazione di eventi indimenticabili e sempre super "paparazzati" da Roma a Milano, dal festival di Cannes a Venezia, per arrivare al suo festival in Sardegna sempre affollato di personaggi hollywoodiani. A breve Tiziana sbarcherà a Los Angeles per la dedica a Giancarlo Giannini della stella sulla Walk of Fame. "Abbiamo lavorato tanto con il Messaggero e Rino Barillari per far risaltare gli eventi della nostra città. Il rimpianto? Un servizio fotografico con DiCaprio quando organizzammo una festa epica per il cast di Gang of New York, il film girato con Scorsese a Cinecittà". Il volume "Immaginare l'impossibile - Una storia di vita, di successo, di coraggio" è edito da Sperling&Kupfer. "Se mi guardo indietro rivedo quella diffidenza che c'era nei miei confronti perché donna nell'approcciare a questa attività: il consiglio è sempre quello di sognare l'impossibile e di non consentire a nessuno di cancellare quei sogni".