TikTok, arrivano gli ABBA: la band svedese pubblica una versione per pianoforte di Dancing Queen

Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid ovvero gli ABBA sono sbarcati su TikTok, accolti da migliaia di commenti entusiasti dei fan. Il gruppo svedese ha, infatti, deciso di aprire un profilo sulla piattaforma social in cui rendere disponibile alla community il proprio catalogo di canzoni. Continua, così, la rivoluzione del fenomeno musicale che ha segnato la storia del pop europeo e mondiale. D'ora in poi i creator di TikTok potranno usufruire dei brani più celebri da inserire nei loro contenuti. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid", commenta Paul Hourican, Head of Music Operations di TikTok. "Offriranno la loro incredibile musica ai fan vecchi e nuovi di tutto il mondo. La loro capacità di creare testi unici [...] va oltre le generazioni", conclude Hourican. Il canale ufficiale degli ABBA è live su TikTok con il primo video degli svedesi che presenta un'inedita versione per pianoforte di 'Dancing Queen'.

