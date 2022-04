“Ti spedisco in convento” dal 17 aprile su Real Time, dai social alle nuove regole di vita

Torna in prima visione assoluta dal 17 aprile su Real Time in prima serata, la nuova edizione di “Ti spedisco in convento”, adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle. A metà strada tra il classico docu-reality e l’esperimento sociale, “Ti spedisco in convento” mostra cosa succede quando delle giovani ragazze trasgressive, dalla vita sociale (e social) molto attiva, si trovano “costrette” a vivere per un mese in un vero convento di suore seguendone scrupolosamente le regole e lo stile di vita. Alla base del format, infatti, c’è una sorpresa: le ragazze, ignare della prova che si apprestano a vivere, sono convinte di partecipare a un altro tipo “reality”, più incline ai loro standard di vita, ma si ritroveranno invece di fronte alle porte di un vero convento.

Tante le novità di questa seconda stagione a partire dalla location: quest’anno, infatti, saranno le suore della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo nel convento Villa Santa Maria a Trani ad accogliere ed accompagnare le ragazze in questo nuovo cammino umano e spirituale. Qui troveremo: Suor Patrizia, la madre superiora, timida e riservata, ma molto scrupolosa nel far rispettare le regole; Suor Carolina, originaria delle Filippine, una delle Consigliere della Congregazione, dolce e al tempo stesso severa che non ama essere presa in giro; Suor Laxmi, vice superiora, paziente, solare e affettuosa che farà scoprire alle ragazze l’amore nel prendersi cura della piante; Suor Julinda, originaria dell’Albania è energia allo stato puro, ama ballare, ed è sempre positiva e piena di vita; infine Suor Agnes, tranquilla e silenziosa si occupa della lavanderia e della preparazione dei pasti per le consorelle. Inoltre, nel loro soggiorno a Villa Santa Maria le ragazze avranno modo di conoscere e confrontarsi anche con Maria Lucia ed Ester, rispettivamente postulante e novizia della Congregazione, due giovani donne che hanno iniziato il percorso per prendere i voti e saranno uno specchio e un confronto per le ragazze.