The Voice Kid, nella prima edizione trionfa Melissa Agliottone, 12 anni

Melissa Agliottone, 12 anni di Sant’Elpidio al Mare (Fermo), è la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri, che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto una share del 22,7% con 3 milioni e mezzo di spettatori. Un grande risultato per le due serate speciali, dedicate ai giovani cantanti tra i sette e i quattordici anni, che arriva sulla scia di The Voice Senior e conferma il successo di un format - prodotto in Italia da Fremantle – che coniuga divertimento e spunti di riflessione. Una grande festa che ha messo al centro della scena le storie dei giovani concorrenti, i loro sogni, le loro ambizioni per il futuro, ma soprattutto l’amore per la musica come valore condiviso e unificante, e cardine del loro percorso di crescita.