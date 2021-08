Vigili del fuoco salvano una cagnolina sorda intrappolata sotto l'asfalto

Texas, dopo 10 ore di lavoro ininterrotto, questi Vigili del Fuoco sono riusciti a salvare Zoey, una cagnolina sorda di 15 anni. Zoey era scomparsa da casa da 2 giorni, fino a quando i vicini non l'hanno sentita abbaiare. Caduta probabilmente dentro un tombino, si trovava dentro ai tubi della fognatura intrappolata sotto l'asfalto. La squadra di soccorritori ha iniziato a sfondare la strada: ci sono volute ben 10 ore per tirarla fuori da lì. Questo è il momento in cui sono riusciti a salvarla. Zoey, per fortuna, non ha riportato ferite gravi. È sana e salva e presto potrà tornare a casa.