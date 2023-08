Terremoto 7 anni dopo: la cerimonia ad Arquata

EMBED





ARQUATA - Torna a rintoccare la campana ad Arquata. Ieri sera si è tenuta la toccante cerimonia per ricordare le vittime del terremoto che nel 2016 ha devastato l'Italia centrale. La veglia, come sempre partecipatissima, è andata in scena ad Arquata, luogo simbolo delle Marche martoriate e località dove, finalmente, sta ripartendo la ricostruzione