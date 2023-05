Terracina, presidente Anas inaugura nuovo Ponte Badino: riaperta la Pontina

Il presidente dell'Anas, insieme al prefetto di Latina e al nuovo sindaco di Terracina hanno inaugurato questa mattina il nuovo ponte sul canale Badino alle porte della città tirrenica. Subito dopo riaperta la Pontina che era chiusa dal novembre scorso.

L'intervento sul ponte Badino, per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, ha previsto la completa demolizione dell'impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio - calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle ed interventi volti al rinforzo delle pile. L'intervento rientra nell'ambito del piano di

potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148

«Pontina» del valore di 137 milioni di euro, presentato da Anas.