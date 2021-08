Terracina, maxi-raduno di giovani in riva al mare: si balla fino all'alba

di Marco Pasqua

Il fenomeno delle feste in spiaggia, con balli assembrati, tocca anche Terracina. E' qui, infatti, che un gruppo di romani – riuniti nell'organizzazione denominata "Simposio" – sta organizzando, nei weekend, dei party in riva al mare. Djset, nessuna mascherina e danze fino a notte fonda all'interno della struttura denominata “Aqua di mare”. Organizzato fino alla settimana scorsa al Circeo, hanno traslocato, in questi giorni, sulla via Pontina, al Km. 106.5 I video diffusi sui social documentano le feste - “A piedi nudi sulla Sabbia, il canto del Circeo” è il nome del format - che avvengono senza controlli da parte delle forze dell'ordine.