Terni, una lunga scia di rifiuti abbandonati nel percorso pedonale

TERNI – Il percorso pedonale che collega via Eugenio Chiesa a via Fratelli Rosselli, è una discarica a cielo aperto. «Maleodorante» - assicura il consigliere comunale Federico Pasculli che documenta la situazione in cui versa la zona che da piazzale Bosco si sviluppa in direzione Borgo Bovio tenendosi attappato il naso. Ma anche in direzione centro c’è tanto degrado. In via della Bardesca e in piazza Valnerina, ci sono «più buche che bar», come descritto nel servizio sul Messaggero Terni in edicola il 10 gennaio, l’immondizia la fa da padrona, l’illuminazione pubblica è carente.

Video a cura di Aurora Provantini