Terni, acqua nei sottopassi della stazione e sale d'attesa chiuse

Le Ferrovie: «Per la riqualificazione siamo nei tempi previsti»

EMBED





Lavori in corso con disagi alla stazione ferroviaria di Terni: impalcature in ogni dove, anche ad interdire l’ingresso nella sala di attesa, infiltrazioni di acqua con tanto di secchi di contenimento e transenne, mancanza di servizi, bar antiquato, area attigua abbandonata ad erbacce e rifiuti. A denunciare la situazione di degrado è la consigliera comunale di Forza Italia Doriana Musacchi, ma Rfi Rete Ferroviaria Italiana, spiega che sono in corso i lavori di restyling del fabbricato viaggiatori, iniziati nel dicembre 2021 come da accordo quadro sottoscritto nel 2020 con il Comune. Nel frattempo, però, si è reso necessario l’inserimento dei lavori di miglioramento sismico il cui progetto è in fase di conclusione. Certo, ci sono disagi per i viaggiatori, «ma i lavori procedono a stazione attiva quindi il tempo necessario per concluderli è maggiore. Stiamo comunque nei tempi previsti». La situazione nel video di Claudia Sensi.