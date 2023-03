Terni: presentato il progetto Alt (anziani liberi dalle truffe)

Si chiama Alt il progetto contro le truffe agli anziani presentato a palazzo Spada a Terni, finanziato con 17.000 euro dal Ministero dell'Interno. L’intento è quello di aiutare la fascia più debole della società coinvolgendo il terzo settore, l’associazionismo, istituzioni e forze dell’ordine. Il progetto, della durata di 12 mesi, si articola in tre passaggi: informazione con incontri mirati, comunicazione tramite radio Galileo e supporto psicologico con un numero dedicato, il 338.6496839. “I dati sull’invecchiamento della popolazione – ha evidenziato il sindaco Leonardo Latini – ci dicono purtroppo che la nostra è una città particolarmente fragile per quel che riguarda le fasce di popolazione in età molto avanzata, con parecchi cittadini che hanno bisogni specifici, come quello di essere tutelati a fronte dei tentativi di truffa, reati particolarmente odiosi, purtroppo in aumento su tutto il territorio nazionale”. Nel video di Claudia Sensi gli interventi dell'assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti, di Lorenzo Gianfelice presidente dell’Ancescao Umbria Sud e del questore di Terni Bruno Failla