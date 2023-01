Terni: all’Arpa Umbria un centro di alta formazione sull'ambiente: convegni e formazione a livello nazionale

È soddisfatto il direttore generale di Arpa Umbria Luca Proietti di quanto messo in campo negli ultimi anni in tema di educazione ambientale e comunicazione. Nella sala convegni Maurizio Santoloci si è tenuto un incontro per fare il punto sul lavoro svolto, i risultati e le prospettive future dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Nello stabile di via Carlo Alberto Dalla Chiesa operano cinque classi di Its Umbra Academy, una classe di biotecnologie, una di economia circolare, si sta sviluppando la cybersicurezza, la digitalizzazione e la meccatronica. Ora c’è anche Cisafa, il Centro interistituzionale di studi di alta formazione in materia ambientale nato da un'intesa tra Arpa Umbria ed Università degli Studi di Perugia, che rappresenta un ulteriore tassello per la formazione scientifica in campo ambientale. Nel video di Claudia Sensi il direttore Daniele Porena, professore associato dell’Università di Perugia, ne spiega le peculiarità.