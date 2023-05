Terni: al via la prima edizione della "Pedaliamo in sicurezza.... e in amicizia"

Si terrà il 7 maggio la prima edizione della "Pedaliamo in sicurezza.... e in amicizia", iniziativa ideata da un gruppo di appassionati delle due ruote “i forzati del pedale” e sostenuta dall’ente di promozione sportiva Aics di Terni che ne curerà l’organizzazione tecnica, dall’asd Il Salice, dal Circolo Lavoratori Terni e dal comitato provinciale di Terni della Federazione ciclistica italiana. L'evento non vuole essere un semplice raduno cicloturistico, ma si pone l'obiettivo di promuovere la sicurezza stradale. I ciclisti partiranno alle ore 8.45 da piazza Europa a Terni e attraverseranno Arrone, Ferentillo, Scheggino e Montefranco per poi tornare a Terni dopo un totale di 65 km. La manifestazione rientra tra gli eventi organizzati in attesa del Giro d’Italia che farà tappa a Terni il 13 maggio. Nel video di Claudia Sensi l’intervento del delegato provinciale della Federazione ciclistica italiana Ernelio Massarucci.