Terni: al Casagrade-Cesi un convegno sulle neoplasie gastrointestinali ed una cena solidale a favore della Lilt

“Neoplasie dell'apparato digerente. E' possibile sconfiggerle? Vivi un corretto stile di vita” è il tema del convegno che si terrà venerdì 14 aprile, dalle ore 17.30, all’istituto Casagrande - Cesi di Terni su iniziativa della Lilt provinciale. Vi prenderanno parte la dirigente scolastica Marina Marini, la presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Terni Luigia Chirico, il professor Giovanni Tebala direttore della struttura complessa di chirurgia digestiva e d'urgenza dell’azienda ospedaliera di Terni, il dirigente medico Domenico Di Nardo, la dirigente medico della struttura complessa di diabetologia e nutrizione del Santa Maria Ilenia Grandone, la psicologa della Lilt di Terni Valentina Luzi. «Si tratta di un convegno sulla prevenzione delle neoplasie gastrointestinali - spiega Chirico - seguito da una cena il cui ricavato in parte sarà donato alla nostra associazione per poter continuare a fare tante cose». Nel video di Claudia Sensi la presidente Chirico illustra l’iniziativa.