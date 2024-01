Ternana canottaggio vincitrice al debutto nella Gran Fondo Nazionale di Pusiano

Sul lago di Pusiano, contro i grandi circoli del nord Italia e con ben 943 iscritti per la gara nazionale di gran fondo sulla distanza dei 6 mila metri, la Ternana Canottaggio nella categoria quattro di coppia maschile under 17 con l’equipaggio formato dai fratelli Federico e Alessandro Angeletti, David Fedeli ed Elia Graziani, ha conquistato il primo posto. Nella categoria quattro di coppia femminile under 19, l’equipaggio formato da Sara Armeni, Ginevra Nastro, Giorgia Ratini Silvi e Giulia Savoncelli Quintini ha ottenuto il quarto posto.