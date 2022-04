Teramo, recuperato il corpo dell'alpino Danilo Lesti morto sul Monte Piselli

L'improvviso miglioramento delle condizioni meteo, che ha determinato l'apertura di uno spazio di cielo libero dalla fitta nebbia presente in quota, ha permesso l'avvicinamento dell'elicottero della finanza e il recupero del corpo senza vista del tenente degli alpini Danilo Lesti, morto a 34 anni durante un'arrampicata in solitaria. I vigili del fuoco hanno messo a disposizione anche l'Ucl (Unità di comando locale) e personale Tas (topografia applicata al soccorso) per tracciare l'area battuta dalle squadre operative impegnate nelle ricerche. Il corpo del militare è stato trasportato in elicottero nel piazzale degli impianti di risalita di Monte Piselli, e portato all'obitorio.