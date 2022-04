Teramo, alpino della Brigata Julia disperso in montagna: ricerche nella bufera

Un militare della Brigata alpina "Julia" risulta disperso in montagna. Dalle 22 di ieri sera due squadre dei vigili del fuoco di Teramo e Ascoli Piceno stanno cercando l'alpino nel comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo. L'uomo, un 34enne teramano di Sant'Egidio alla Vibrata, militare della Brigata alpina "Julia" con sede a Vipiteno, era impegnato un'escursione nella zona di San Giacomo, ma in serata non aveva fatto rientro nella sua abitazione e non rispondeva al telefono cellulare che risultava libero.