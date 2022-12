Tempesta di neve negli Usa, le prime immagini: in Wyoming gelo fino a -57°

(LaPresse) Tempesta invernale negli Stati Uniti. Su parte del Paese si è scagliata una tremenda bufera che ha costretto gli aeroporti a cancellare i voli e a molti senzatetto di mettersi al riparo nei rifugi. Nel Wyoming, dove le temperature toccano i -57 gradi, le macchine circolano avvolte da raffiche di neve e gelo. Mentre nello Stato di New York la governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza. Previsto un pericolo imminente per i trasporti, i servizi di pubblica utilità, la sanità e i sistemi di pubblica sicurezza. Il presidente Usa Joe Biden, intanto, ha avvertito gli americani di prendere sul serio la tempesta e di mettersi al riparo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE