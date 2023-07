Twitter, gigantesca X sul tetto del quartier generale

Una gigantesca X a illuminare il quartier generale di Twitter. Dopo il cambio di logo e l'addio all'iconico uccellino blu, Elon Musk posta sul social il video dell'evento a San Francisco dove il nuovo, luminoso simbolo è stato posto sul tetto dell'edificio. "Molti hanno offerto ricchi incentivi a X (già Twitter) per spostare il suo quartier generale fuori San Francisco. Inoltre, la città si trova in una spirale negativa con una compagnia dopo l'altra che se ne va o se ne sta andando. Pertanto, si aspettano che anche X si muova. Noi non lo faremo", ha scritto poi il patron di Tesla in un nuovo tweet, aggiungendo: "San Francisco, splendida San Francisco, anche se gli altri ti abbandonano, noi saremo sempre tuoi amici". (Adnkronos)