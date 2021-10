Il New York Comic Con è tornato: l'evento per amanti di fumetti, cinema e videogame più importante della città è stato un successo. Dopo lo stop della scorsa edizione dovuto al Covid, tutti gli appassionati sono finalmente tornati a vivere questa esperienza dal vivo. I costumi sfoggiati all'evento sono tra i più originali ed elaborati: come ogni anno gli amanti del cosplay si sono sbizzarriti. Ecco gli abiti più stravaganti che si sono visti durante questa edizione.