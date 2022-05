Samantha Cristoforetti conquista la Gen Z su TikTok: «Ecco come stendiamo gli asciugamani sulla Stazione Spaziale Internazionale»

«Ciao sono Samantha Cristoforetti, la tua amica astronauta su TikTok». Inizia così ogni nuovo video dell'astronauta italiana postato sulla piattaforma musicale cinese. Dal fare una doccia fino allo stendere gli asciugamani nello spazio, sono tante le azione quotidiane documentate dalla Stazione Spaziale Internazionale che Cristoforetti mostra ai propri giovani follower.

Nell'ultimo TikTok postato in occasione della Giornata Mondiale dell'Asciugamano compone un vero e proprio tutorial sul come usare lavare la biancheria nello spazio. «Si può arrotolare attorno al corrimano, così è più confortevole per i piedi. Si può usare per catturare una bolla d'acqua di passaggio. Per asciugarlo si può fissare vicino al flusso d'aria della ventilazione. In questo modo si può anche recuperare l'acqua all'interno del sistema di riciclo della Stazione. Usalo per asciugarti se sembra essere ancora abbastanza pulito. Dall'Iss, buona giornata degli asciugamani. E non dimenticarti mai dov'è il tuo asciugamano».

(Font video: @astrosamantha)

AstroSamantha annuncia Iride