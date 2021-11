Marte, si è conclusa la simulazione nel deserto: le immagini della missione

Questi 6 astronauti hanno appena completato la missione Marte AMADEE-20: per un mese hanno vissuto dentro una stazione che simula la vita sul pianeta rosso. Il gruppo è rimasto in isolamento all'interno di un enorme cratere nel deserto del Negev, in Israele, che possiede caratteristiche simili a Marte. L'obiettivo era quello di condurre alcuni esperimenti e prepararsi a una possibile spedizione. Hanno utilizzato vere tute spaziali e la comunicazione con il centro di controllo è avvenuta con un ritardo di 10 minuti, proprio come succede nello spazio. Guardando lo scenario sembra di essere su Marte: ecco le immagini della simulazione che si è appena conclusa.