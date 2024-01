Luna, lanciato il primo lander di un imprenditore privato

È stata lanciata con successo la missione, che segna un'importante passo nella corsa spaziale verso la Luna . Il lander Peregrine , costruito da Astrobotic, rappresenta il primo veicolo privato a dirigersi verso la Luna.ci sono esperimenti della NASA nell'ambito del programma, coinvolgendo sette paesi. Il lancio è avvenuto dalla Space Force Station di Cape Canaveral con il razzo Vulcan, anch'esso costruito da un'azienda privata, la. L'allunaggio di Peregrine è previsto per il 23 febbraio, e se avverrà come previsto, segnerà il primo atterraggio privato sulla Luna dopo oltre mezzo secolo. La missione Cert-1 è parte della nuova corsa spaziale verso la Luna, con altri veicoli e missioni private in programma, come il rover giapponese Slim e il lander Nova-C di Intuitive Machine.