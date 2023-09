Il Giappone alla conquista della luna, lanciato il primo lander

Un razzo vettore giapponese H-IIA con lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) e un satellite soprannominato X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) è stato lanciato dal Centro spaziale di Tanegashima, secondo la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Il lancio era inizialmente previsto per il 26 agosto ma era stato rinviato due volte a causa delle condizioni meteorologiche. Secondo quanto previsto dall'agenzia spaziale, il lander giapponese raggiungerà l'orbita della Luna in 3-4 mesi e atterrerà sul suo suolo in 4-6 mesi. Il Giappone si candida così a diventare il quinto paese a sbarcare sulla Luna, dopo Stati Uniti, Russia, Cina e India.