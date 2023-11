Ecomondo, Campelli (Corepla): Proposta norma imballaggi Ue ideologica e ci penalizza

EMBED





Andrea Campelli, Direttore Relazioni Esterne Corepla, racconta la presenza del Consorzio a Ecomondo e i risultati raggiunti sul riciclo degli imballaggi in plastica. E sulla nuova proposta di regolamento sugli imballaggi europea spiega: “La posizione, non solo di Corepla ma del sistema Italia, è di opposizione a questa proposta di regolamento, che soprattutto in alcuni punti penalizza molto il sistema del riciclo che in 25 anni ha costruito un'eccellenza a livello europeo e soprattutto è un regolamento difficilmente attuabile. Ci sembra molto più ideologico che pragmatico. I numeri del riciclo parlano chiaro, dunque ci opponiamo nelle forme e nelle modalità istituzionali”.