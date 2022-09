Asteroide Dimorphos, gli ultimi minuti prima della collisione della navicella spaziale DART

Gli ultimi cinque minuti e mezzo di immagini che portano alla collisione intenzionale della navicella spaziale DART con l'asteroide Dimorphos. La navicella spaziale DART ha trasmesso queste immagini in streaming dalla sua fotocamera DRACO sulla Terra in tempo reale mentre si avvicinava all'asteroide. Questo film replay è 10 volte più veloce della realtà, fatta eccezione per le ultime sei immagini, che vengono mostrate alla stessa velocità con cui le ha restituite la navicella spaziale. Sia Didymos che la sua luna Dimorphos sono visibili all'inizio del film. Alla fine, Dimorphos riempie il campo visivo. L'immagine finale del film mostra una macchia di Dimorphos larga 51 piedi e 16 metri. L'impatto di DART si è verificato durante la trasmissione dell'immagine finale sulla Terra, risultando in un'immagine parziale alla fine di questo film. Didymos ha un diametro di circa 2.500 piedi (780 metri); Dimorphos è lungo circa 525 piedi (160 metri).